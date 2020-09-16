Часть служебных квартир «КРИКа» выкупит «Уралхим»

Служебные квартиры планирую передать в областную или муниципальную собственность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове продолжается борьба за служебное жилье «Кировской региональной ипотечной корпорации». После разгоревшегося скандала с квартирами, построенными в рамках программ социальной поддержки населения, правительство решило выкупить часть служебного жилья.

На данях торги по продаже 30 служебных квартир были признаны несостоявшимися, так как была подана только одна заявка от АО «ОХК Уралхим», которое сотрудничает с правительством в рамках социального партнерства. Поэтому с предприятием напрямую заключат договор купли-продажи до конца сентября текущего года.

В областном правительстве уверяют, что « для проживающих в этих квартирах работников бюджетной сферы Кировской области будут сохранены ранее действовавшие условия пользования квартирами».

- После проведения всех процедур правительство Кировской области проработает вопрос передачи квартир в областную или муниципальную собственность, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в апреле текущего года. Тогда сто служебных квартир выкупила жительница Ульяновска за 60 миллионов рублей. Правительство также заверяло, что «все договоры аренды продолжат действовать до их истечения на прежних условиях, независимо от факта изменения собственника квартиры». Однако спустя некоторое время арендаторам стали поступать уведомления о необходимости выселиться. Кроме того, по словам депутата Гордумы Надежды Сураевой, с жильцами были заключены новые договоры хранения. На данный момент правительство собирается обжаловать результаты торгов в Арбитражном суде.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Киров этапировали экс-губернатор Кировской области Никиту Белых в качестве свидетеля по делу о махинациях со служебными квартирами «КРИК». Прочить об этом можно здесь.

СПРАВКА «КП»

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» создана в 2003 году при участии правительства области, которое выделило 450 миллионов рублей в уставной капитал организации. Компания должна была обеспечить жителей квартирами в новостройках и развивать ипотечное жилищное кредитование. С 2009 по 2018 год в организации сменилось четыре директора. На троих из них были заведены уголовные дела. В 2018 году компания была признана банкротом общая сумма иска, предъявленного организации кредитором, составила более 116 миллионов рублей. В отношении компании начали конкурсное производство. А в 2020 году управляющий смог реализовать часть служебных квартир на торгах. В это же время арендаторам этих помещений стали поступать уведомления о необходимости выселиться. Областные власти держат этот вопрос на контроле и собираются результаты торгов оспорить в Арбитражном суде.

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