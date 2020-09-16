В Кирове организаторы азартных игр заплатят штраф

Мужчины установили специальные столы для игры в покер, запаслись картами и фишками. Фото: Юрий СОКОЛОВ

В апреле-октябре 2019 года трое кировчан организовывали азартные игры. Об этом сообщили в Следкоме по Кировской области. Мужчины приспособили для этого помещение на улице Производственной. Они установили специальные столы для игры в покер, запаслись картами и фишками. В июле любители азартных игр продолжили свою деятельность на улице Верхосунской.

Кировчане продумали для своих клиентов персональную систему входа на проводимые мероприятия. Но сотрудники правоохранительных органов уличили их и прервали незаконную деятельность. Свою вину мужчины признали. Учитывая тот факт, что ранее к уголовной и административной ответственности виновные не привлекались, наказание им назначили в виде судебного штрафа. Помимо этого мужчины добровольно внесли пожертвование в детский дом для детей сирот.

В региональном Следкоме просят кировчан сообщать о проведении незаконной игорной деятельности по номеру телефона: 8-800-707-12-40.