Вятская община католиков обратилась к губернатору с предложением о совместном использовании Александровского костела

Католический храм в городе Киров построен в 1903 году. Фото: архив "КП"

Вятская община католиков направила губернатору Кировской области официальное письмо с предложением о совместном использовании Александровского костела. Обращение опубликовал юрист Ян Чеботарев, который представляет интересы общины в суде.

- Мы предлагаем рассмотреть вопрос о передаче спорного здания Александровского костела в собственность Прихода Пресвятого Сердца Иисуса Римско-Католической Церкви в Кирове при обязательстве последнего обеспечить сохранность установленного в здании органа «Хуго Майер» и возможности использования первого этажа костела и подсобных помещений с целью организации в вечернее время (за исключением наиболее значимых торжественных праздников Римско-Католической Церкви) концертов органной музыки, - говорится в обращении.

Более того, верующие обещают взять на себя все расходы на содержание здания. В свою же очередь филармония компенсировала бы только затраты по содержанию органа и коммунальным услугам пропорционально времени, потраченному на проведение мероприятий.

- Единственным безусловным требованием Прихода является невозможность использования здания, в котором проводятся богослужения, для целей непристойных Храму Пресвятого Сердца Иисуса, связанных с шумными развлечениями и ведением антирелигиозной пропаганды, - сказано в обращении.

Напомним, что сейчас католики обжалуют решение кировского арбитражного суда.

- Второй Арбитражный апелляционный суд рекомендовал Правительству Кировской области подумать о примирении, наш долг дать такой шанс ответчикам, - написал Ян Чеботарев.

По словам юриста, верующие планируют добиваться передачи им здания во всевозможных инстанциях. Свое право на костел приход обосновывает законом от 2010 года, согласно которому религиозные организации могут вернуть имущество, принадлежавшее им до революции.

СПРАВКА «КП»

В 1903 году католики Вятки, большую часть, которых составляли ссыльные поляки, на свои деньги построили храм. В 1922 году были реквизированы церковные ценности, а костел работал до 1933 года. Затем здание передали зооветинституту, а в 90-х оно стало концертным залом.

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