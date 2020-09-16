В лобовом столкновении на трассе в Кировской области погиб один человек

От удара отечественные легковушки буквально смяло. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 15 сентября, на трассе Киров - Малмыж - Вятские Поляны столкнулись две отечественные легковушки. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что ДТП случилось вечером в 18.30.

По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-212140 врезался во встречный автомобиль ГАЗ-31105 под управлением 59-летнего мужчины. От удара отечественные легковушки буквально смяло. Водитель «Волги» чудом не погиб. Его срочно доставили в больницу К сожалению, водитель ВАЗа скончался на месте.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и семь получили травмы.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.