В школе №26 города Кирова 18 классов выведено на дистанционное обучение

Учебный процесс приостановлен в связи с отсутствием по болезни более 20 % списочного состава учащихся. Фото: admkirov.ru/

На утро 16 сентября в школе №26 города Кирова на дистанционное обучение выведено 18 классов. Соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте учебного заведения. Согласно документам, основной причиной называется высокая заболеваемость ОРВИ среди учащихся.

На дистанционное обучение выведены следующие классы:

- 1е, 1з, 3а, 3д, 5б, 9б, 11а - с 11 по 17 сентября;

- 2и, 76, 8в - с 14 сентября по 20 сентября;

- 3г, 7а, 7в, 10б - с 15 сентября по 21 сентября;

- 2ж, 3в, 4б, 8б - с 15 сентября по 21 сентября.

В документах говорится, что учебный процесс приостановлен «в связи с отсутствием по болезни (ОРВИ) более 20 % списочного состава учащихся».

Ознакомиться с приказами можно здесь.

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