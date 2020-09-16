В Кировской области пропала пенсионерка

Отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поисках потерявшейся женщины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Юрьянском районе разыскивают Валентину Михайловну Куртееву. 80-летняя жительница деревни Ложкари ушла в лес 13 сентября, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Женщина невысокого роста – 155 см, худощавая. У Валентины Михайловны карие глаза и седые короткие волосы.

Одета она была в зеленый танкер, на голове - серая вязаная шапка, на ногах - резиновые сапоги.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поисках пропавшей женщины. Любую информацию о женщине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.