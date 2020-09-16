Проезд в общественном транспорте Кирова временно нельзя оплатить банковской картой

Кондукторы принимают к оплате только наличные и транспортные карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 16 сентября, не все кировчане смогли заплатить за проезд в городском общественном транспорте. Банковские карты, ставшие для многих горожан привычным и единственным средством оплаты, кондукторы сегодня не принимали. Заплатить за билеты можно было только наличными или транспортными картами.

Как пояснили в пресс-службе города, вчера в 21.00 случился сбой в работе валидаторов. Из-за этого пассажиры и не смогли воспользоваться банковскими картами при оплате проезда.

Сейчас Центральная диспетчерская служба выясняет причину неполадок. Пассажиров просят с пониманием отнестись к данной ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте