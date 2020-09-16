Ослабление ограничений в Кирове: запрет на посещение массажных и спа-салонов продлили до октября

Учреждения культуры могут приглашать посетителей при условии обязательного наличия у них, как и у сотрудников, индивидуальных средств защиты и соблюдении социальной дистанции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массажные и спа-салоны, а также солярии по-прежнему остаются закрытыми. Ограничения на их деятельность продлили до 1 октября 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

До 1 октября включительно также продолжит действовать запрет на организацию активного отдыха и развлечений, а также массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой: ежедневно выявляют более 60 новых случаев заражения коронавирусом.

Образовательные, культурные и спортивные учреждения, а также творческие кружки и развивающие студии пока могут работать в оффлайн режиме. Но только при условии строгого соблюдения всех мер профилактики распространения коронавируса. А именно, при соблюдении социальной дистанции и обязательном условии дезинфекции рук и бесконтактного измерения температуры у посетителей и персонала. Сотрудники обязаны носить индивидуальные средства защиты. Помещения должны проветриваться каждые два часа, а все контактные поверхности - обрабатываться дезинфицирующими средствами.

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