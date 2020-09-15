В Кировскую область придут заморозки

В среднем по области температура воздуха составит +9 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Гидрометцентра России, 22-24 сентября в Кировской области ожидаются заморозки на почве до -4 градусов. Более того, в течение ближайшей недели в регионе значительно ухудшится погода. Сумма осадков прогнозируется в 1,5 раза больше нормы на севере региона, на юге - около нормы, на юго-западе - меньше нормы. В среднем по области температура воздуха составит +9 градусов.

- На следующей неделе запустится конвейер из ныряющих циклонов, которые принесут осадки в виде дождей и даже мокрого снега, а также похолодание с вероятностью заморозков, - сообщает группа «Любительская Метеорология».

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

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