В Кировской области создадут «Вятский издательский дом», в который войдут районные газеты

Районные газеты объединят в один издательский дом.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Районные издания Кировской области ожидает масштабная реорганизация. Их собираются объединить в одно государственное автономное учреждение «Вятский издательский дом». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.
Согласно документу, в новый издательский дом войдут:
- Редакция газеты «Кировская правда»;
- Издательский дом «Междуречье»;
- Издательский дом «Родная земля»;
- Издательский дом «Нива»;
- Издательский дом «Южный»;
- Издательский дом «Котельничский»;
- Издательский дом «Прикамье»;
- Издательский дом «Искра»;
- Издательский дом «Вести трехречья»;
- Издательский дом «Слово Севера»;
- Издательский дом «Куранты»;
- Издательский дом «Яранский».
Осуществлять контроль за выполнением распоряжения будет и.о. начальника управления массовых коммуникаций Кировской области Елена Сарманова.
Ранее в СМИ появилась информация, что у районных газет появится глянцевая вкладка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635