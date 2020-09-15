В Кировской области создадут «Вятский издательский дом», в который войдут районные газеты

Районные газеты объединят в один издательский дом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Районные издания Кировской области ожидает масштабная реорганизация. Их собираются объединить в одно государственное автономное учреждение «Вятский издательский дом». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Согласно документу, в новый издательский дом войдут:

- Редакция газеты «Кировская правда»;

- Издательский дом «Междуречье»;

- Издательский дом «Родная земля»;

- Издательский дом «Нива»;

- Издательский дом «Южный»;

- Издательский дом «Котельничский»;

- Издательский дом «Прикамье»;

- Издательский дом «Искра»;

- Издательский дом «Вести трехречья»;

- Издательский дом «Слово Севера»;

- Издательский дом «Куранты»;

- Издательский дом «Яранский».

Осуществлять контроль за выполнением распоряжения будет и.о. начальника управления массовых коммуникаций Кировской области Елена Сарманова.

Ранее в СМИ появилась информация, что у районных газет появится глянцевая вкладка.

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