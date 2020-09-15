Кировчанку осудили за регистрацию фиктивной «фирмы - однодневки»

Суд счел девушку виновной в совершении преступления, , предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 2019 года 26-летняя кировчанка согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Сама же девушка рассказала, что «выгодное» предложение ей поступило в личные сообщения в социальной сети. Кировчанка прекрасно понимала, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность она не будет, а будет являться лишь «номинальным» ее руководителем.

В итоге 27 сентября 2019 года на свет появилось ООО «Торговая компания Пульсар». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности организации значилась: торговля оптовая одеждой и обувью.

Однако «фирму-однодневку» удалось разоблачить. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что мировой судья судебного участка № 68 Первомайского района города Кирова признал 26-летнюю кировчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Отметим, что 9 августа 2020 года ООО «Торговая компания Пульсар» исключена из реестра малого и среднего предпринимательства.

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