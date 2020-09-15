Девять родителей привлечены к ответственности за безнадзорность детей

К двум несовершеннолетним применены меры воздействия за самовольный уход из дома Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По итогам очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних Первомайского района 9 родителей привлечены к административной ответственности. К двум несовершеннолетним применены меры воздействия за самовольный уход из дома.

Мать одной из беглянок даже не обратилась в полицию, когда ее дочь пропала.

Двоих подростков привлекли к ответственности за употребление спиртного. Один из них в пьяном виде совершил противоправные действия. В заседании комиссии приняла участие заведующая диспансерным отделением для детей и подростков КОГБУКЗ «Кировский наркологический диспансер», которая провела профилактические беседы с подростками и их родителями.

Постановления комиссии направлены в адрес органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для организации и проведения индивидуальной профилактической работы с подростками и их семьями.