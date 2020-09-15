Жительницу Слободского района подозревают в систематическом избиении собственного сына

Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники регионального Следкома. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница села Роговое Слободского района подозревается в избиении своего 9-летнего сына. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники регионального Следкома.

- 44-летняя жительница Слободского района в период с июня по август 2020 года систематически наносила побои своему 9 - летнему сыну, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что областная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Отметим, что женщине может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее Следком Кировской области возбудил уголовное дело в отношении супругов из Кирово-Чепецка, которые издевались над 14-летним подростком.