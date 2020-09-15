Студенты-аграрии пяти регионов провели в Кировской области патриотический слет «Победа ковалась в тылу»

Студенты жили в палаточном городке и питались с полевой кухни. Фото:kirovreg.ru

Впервые Вятская государственная сельхозакадемия объединила около 400 активных студентов аграрных вузов страны. Это стало возможным благодаря победе студентов кировского аграрного вуза в федеральном конкурсе грантов.

«Победа ковалась в тылу» — под таким девизом собрались более 100 первокурсников сельхозфакультетов московского, казанского, ижевского, якутского и кировского вузов с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Оставшиеся участники, которым эпидемиологическая ситуация не позволила покинуть свой регион, смотрели слет в режиме онлайн, общались в специально созданной группе в соцсети.

На 7 гектарах учебно-опытной территории ВГСХА в деревне Сватково разбили палаточный городок, который позволил ребятам погрузиться в атмосферу военных лет. Навыки оказания первой медицинской помощи и безопасного поведения при угрозе химической атаки, верховую езду, владение казачьей саблей, пулевую стрельбу и стрельбу из лазерного оружия — это и многое другое предстояло освоить студентам-аграриям за два дня под звуки военных песен и питаясь с полевой кухни.

Студенты также ознакомились с лучшими образцами сельхозтехники от различных дилеров, посетили мастер-классы и презентации

Перед отъездом гостям региона рассказали о самых интересных исторических и культурных событиях нашего города в военные годы. Они почтили память павших героев-кировчан у Вечного огня, а также посетили парк Победы и другие достопримечательности Кирова.

Конкурс, благодаря которому прошел слет аграриев, входит в платформу «Россия — страна возможностей», созданную по инициативе президента России Владимира Путина. Он реализуется с целью вовлечения молодежи страны в творческую деятельность, социальную практику, формирование здорового образа жизни и раскрытия потенциала в интересах развития страны. Сумма государственного гранта на реализацию проекта кировской ВГСХА составила 1,9 млн рублей.