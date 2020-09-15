Коронавирус в Кирове: с начала недели в инфекционных стационарах скончалось четыре человека

В Кировской области выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 15 сентября.

За прошедшие сутки в Кировской области выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Выписались из инфекционных госпиталей 68 пациентов.

В региональном министерстве сообщают, что на сегодняшний день в инфекционных госпиталях проходят лечение 1421 зараженный COVID-19, у 1225 жителей области болезнь осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 30 пациентов. 19 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным портала стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 112 (+2). С начала недели в инфекционных стационарах скончалось четыре человека.

Таким образом, на 15 сентября в области с начала наблюдения выявлено:

- 7606 случаев заражения коронавирусом со всеми клиническими проявлениями заболевания;

- 6335 жителей области выздоровели;

- 112 пациентов скончались от новой инфекции.