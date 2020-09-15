В Кирове суд рассматривает дело о похищении человека и вымогательстве

Подозреваемые в совершении преступления. Фото: 43.мвд.рф

Следственный комитет Кировской области завершил расследование уголовного дела по факту похищения человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2019 году 23-летний потерпевший снимал квартиру в Кирове. Через несколько месяцев после того, как он съехал, в квартире прорвало трубы. Собственница квартиры решила, что ущерб должен возмещать ее бывший арендатор. Кировчанка наняла трех своих знакомых, которые решили выбить у потерпевшего 110 тысяч рублей. В дальнейшем двое мужчин похитили молодого человека и несколько часов возили его на автомобиле по улицам города.

Известно, что подозреваемые не признали свою вину. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением рассматривается в суде.