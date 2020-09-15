Кировское научно-производственное объединение задолжало своим работникам более 3 миллионов рублей

В конце июня предприятие посетил первый заместитель прокурора Кировской области Дмитрий Шерстнев. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура вновь обнаружила факт невыплаты заработной платы на ООО «НПО КировИнструмент». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

У компании образовалась задолженность по заработной плате за июнь 2020 года перед 151 работником. Сообщается, что долги составили более 3 миллионов рублей.

Сейчас руководству компании вынесено представление, а также возбужденно дело об административном правонарушении. Отметим, что после вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками ООО «НПО КировИнструмент» погашена.

Напомним, что в конце июня предприятие посетил первый заместитель прокурора Кировской области Дмитрий Шерстнев. Он лично встретился с руководством и работниками ООО «НПО КировИнструмент». Тогда на предприятие долг по заработной плате перед 100 работниками компании за апрель и май 2020 года составлял более 4 миллионов рублей. В итоге все задолженности удалось погасить.

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