Жительница Кировской области узнала от полицейских, что ее обокрали

Вор неоднократно выполнял для потерпевшей работу по хозяйству, и знал, где она оставляет ключи Фото: Анатолий ЖДАНОВ

58-летний житель Опарина обокрал свою добрую знакомую.

За небольшую плату он неоднократно выполнял для потерпевшей работу по хозяйству – поэтому знал, где хозяйка оставляет ключ от входной двери. На днях, когда женщина уезжала из квартиры, подозреваемый воспользовался этим ключом, вошел в дом и украл деньги и продукты, после чего запер дверь и вернул ключ на место. Хозяйка не знала о хищении, пока ей об этом не сообщили сотрудники полиции.

Мужчину доставили в полицию, в хищении он сознался. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.