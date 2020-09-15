В Кирове продают дом купца Рязанцева за 15 миллионов рублей

Архитектор А. Е. Тимофеев составил план и фасад дома. Фото: yandex.ru/maps/
Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики области выставило на торги дом и земельный участок по улице Свободы, 115. Известно, что здание построено по заказу местного купца А.В. Рязанцева в 1836 году. Архитектором выступил А. Е. Тимофеев.
В составе единого лота продается нежилое трехэтажное здание площадью 789 кв. метров, а также земельный участок площадью 964 кв. метра. Собственников имущества является Кировская область.
Начальная цена торгов составляет 15 миллионов 430 тысяч рублей. Заявки на аукцион принимаются до 6 октября 2020 года.
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