В Кирове за одну ночь избили и ограбили трех прохожих

Подозреваемые заключены под стражу. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове сотрудники МВД раскрыли серию грабежей, которые были совершены в ночь с 9 на 10 сентября.

В отдел полиции №1 поступило сообщение от 18-летнего студента, которого ограбили на улице. Юноша рассказал, что к нему подошли незнакомые парни и попросили закурить. Услышав, что сигарет нет, потребовали денег. Один из подозреваемых ударил студента и отобрал 150 рублей. После этого злоумышленники убежали.

Через несколько часов в полицию поступило аналогичное сообщение. 28-летний пострадавший рассказал, что двое неизвестных попросили у него сигарет. Услышав, что кировчанин не курит, стали вымогать деньги. Злоумышленники накинулись на него и стали избивать. В итоге потерпевший отдал им 800 рублей.

Вечером 11 сентября из больницы поступило сообщение, что к ним обратился 39-летний кировчанин, которого избили на улице Московской.

В пресс-службе МВД сообщили, что по фактам грабежей возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

- В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности нападавших - ими оказались двое неработающих кировчан, 1997 и 2001 годов рождения, - сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанные рассказали сотрудникам полиции, что у них закончились деньги на алкоголь, и они решили пополнить свои карманы за счет других кировчан.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.