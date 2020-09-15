В Ленинском районе Кирова нашли 29 нарушений в содержании дворов

Управляющим организациям вынесены предостережения. Фото: admkirov.ru

В Ленинском районе проверяют содержание дворов. Сотрудники территориального управления с 7 по 11 сентября осмотрели 143 двора и выявили 29 нарушений правил внешнего благоустройства придомовых территорий.

В основном замечания касаются несвоевременной уборки мусора, надписей на фасадах зданий, куч спиленных веток на газонах. В некоторых дворах некошена трава. Управляющим организациям вынесены предостережения. Если в ходе очередного рейда будут опять выявлены нарушения, УК привлекут к административной ответственности - штрафам от 50 до 200 тысяч рублей.