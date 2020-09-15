В Кирове под колесами отечественной легковушки погибла пенсионерка

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 14 сентября, напротив дома №233 на улице Павла Корчагина произошла смертельная авария. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-2112 сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Основной удар пришелся на пассажирскую часть лобового стекла.

В результате аварии 71-летняя женщина-пешеход погибла. По факту ДТП проводится проверка.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и три получили травмы.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.