В Кирове каждый пятый пешеходный переход не соответствует нормативным требованиям

Сотрудники Госавтоинспекции проверили 255 пешеходных переходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Госавтоинспекции проверили освещенность пешеходных переходов в Кирове. Выяснилось, что каждая пятая «зебра» не соответствует нормативным требованиям. Так, специалисты пришли к выводу, что самая низкая освещенность на пешеходных переходах по улицам Дзержинского, Щорса, Шинников, Чернышевского, Лепсе, Олега Кошевого, Гражданской.

Отметим, что сотрудники Госавтоинспекции проверили 255 пешеходных переходов из них 55 не соответствуют нормативным требованиям, а именно: п. 4.6.1.8 ГОСТ Р 52766-2007 и п. 4.6.1.4 ГОСТ Р 52766-2007.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что результаты проверки направлены в прокуратуру и администрацию города.

- По выявленным недостаткам сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы, по которым будут приняты соответствующие процессуальные решения, - сообщили в ГИБДД.

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