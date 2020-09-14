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Кировская область получит 170 миллионов рублей на выплаты пособий по безработице

Средства будут получены из резервного фонда Правительства Российской Федерации
Виктор КарповВиктор Карпов
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По расчету Минтруда, дополнительных средств хватит до середины октября 2020 года.

По расчету Минтруда, дополнительных средств хватит до середины октября 2020 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство РФ дополнительно направит в регионы страны более еще 35,3 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

- Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки, - говорится в официальном сообщении правительства РФ.

Согласно документу, часть средств получит и Кировская область. Нашему региону выделят 170 миллионов 599 тысяч рублей. Средства будут получены из резервного фонда Правительства Российской Федерации. По расчету Минтруда, дополнительных средств хватит до середины октября 2020 года.

- Распоряжение позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, - подчеркнули в правительстве РФ.

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