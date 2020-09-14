Кировская область получит 170 миллионов рублей на выплаты пособий по безработице

По расчету Минтруда, дополнительных средств хватит до середины октября 2020 года.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Правительство РФ дополнительно направит в регионы страны более еще 35,3 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
- Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки, - говорится в официальном сообщении правительства РФ.
Согласно документу, часть средств получит и Кировская область. Нашему региону выделят 170 миллионов 599 тысяч рублей. Средства будут получены из резервного фонда Правительства Российской Федерации. По расчету Минтруда, дополнительных средств хватит до середины октября 2020 года.
- Распоряжение позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, - подчеркнули в правительстве РФ.
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