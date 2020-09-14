«Это просто другой уровень»: ХК «Динамо» разгромил кировскую «Родину»

Подопечные Андрея Рушкина не смогли остановить лидеров западного дивизиона. Фото: vk.com/bandy_dynamo

В четвертом матче группового этапа розыгрыша Кубка России хоккеисты московского «Динамо» крупно переиграли кировскую «Родину». Подопечные Андрея Рушкина не смогли остановить лидеров западного дивизиона. Бело-голубые с легкостью забрали три очка и окончательно закрепились на первой строчке турнирной таблицы.

Болельщики кировской «Родины» отреагировали на поражение любимой команды с пониманием: «Это просто другой уровень. «Динамо» - очевидный лидер Кубка».

Итог встречи: уверенная победа ХК «Динамо» со счетом 13:2.

ГОЛЫ

ХК «Динамо»: 1:0 Е.Филиппов (на 9-й минуте), 2:0 Чернышев (18), 3:0 В.Тарасов (20), 4:0 Е.Филиппов (40), 5:0 Рагулин (43), 6:0 А.Шевцов (51), 7:0 И.Щеглов (57), 8:1 В.Тарасов (70), 9:1 И.Щеглов (73), 10:1 Р.Дарковский (76), 11:1 Жданов (80), 12:1 Я.Бефус (87), 13:2 Барбаков (90)

ХК «Родина»: 7:1 Леденцов (68, с пенальти), 12:2 Кураев (89)

Следующий матч ХК «Родина» сыграет 16 сентября с ульяновской «Волгой».

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