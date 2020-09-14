В Кировской области может появиться запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним

Запрет на продажу газовых зажигалок и баллонов действует в ряде регионов страны. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Заксобрание Кировской области внесен законопроект, который предполагает запрет на продажу портативных газовых зажигалок и баллонов, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. С данной инициативой выступил депутата ОЗС Павел Дорофеев.

По мнению Павла Олеговича, данные ограничения необходимы из-за участившихся случаев токсикомании среди подростков. Зажигалки и баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ, находятся в свободном доступе и легкодоступны для детей.

- В настоящее время все большую популярность, имеющую печальные последствия, среди несовершеннолетних приобретают различные виды токсикомании, в особенности - вдыхание газовых паров, содержащегося в бытовых приборах, - поделился депутат. - Токсикомания не просто подвергает риску здоровье, a серьезно и мгновенно разрушает растущий организм и формирующуюся личность ребенка.

Предполагается, что за нарушение данной нормы продавцов будут штрафовать. Кроме того, депутат считает, что такие ограничения не являются неоправданным запретом, поскольку несовершеннолетний не имеет потребности в таком товаре ни дома, ни в школе, ни на улице.

Рассмотреть законопроект предлагается на ближайшем пленарном заседании.

Отметим, что запрет на продажу газовых зажигалок и баллонов, содержащих сжиженный углеводородный газ, действует в ряде регионов страны. К примеру, в 2019 году депутаты законодательного собрания ЯНАО приняли аналогичный закон на Ямале.

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