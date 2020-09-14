В Омутнинском районе закрывают единственный детский лагерь

В текущем году лагерь не смог работать в полном объеме.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Власти Омутинского района собираются закрыть муниципальный детский лагерь «Колокольчик». Портал «Омутнинские вести+» сообщает, что причина такого решения «финансовое состояние из-за пандемии коронавируса».
- Как можно было закрыть единственный ДОЛ в районе? Почему никто не попытался его сохранить? – возмущаются жители района.
В текущем году учреждение не смогло работать в полном объеме. Смены проходили в усеченном варианте. Лагерь же мог принять только 50% от своей вместимости.
Добавим, что материально-техническая база лагеря будет сохранена, чтобы использовать ее для организации летнего отдыха детей в дальнейшем.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635