В Омутнинском районе закрывают единственный детский лагерь

В текущем году лагерь не смог работать в полном объеме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Омутинского района собираются закрыть муниципальный детский лагерь «Колокольчик». Портал «Омутнинские вести+» сообщает, что причина такого решения «финансовое состояние из-за пандемии коронавируса».

- Как можно было закрыть единственный ДОЛ в районе? Почему никто не попытался его сохранить? – возмущаются жители района.

В текущем году учреждение не смогло работать в полном объеме. Смены проходили в усеченном варианте. Лагерь же мог принять только 50% от своей вместимости.

Добавим, что материально-техническая база лагеря будет сохранена, чтобы использовать ее для организации летнего отдыха детей в дальнейшем.

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