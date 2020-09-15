Состязание юннатов впервые проходит в очно-заочном формате

Первый конкурсный этап состоялся 9-10 сентября на базе дошкольных учреждений Кирова Фото: Владислав Николаенко

В Кирове проходит XXIV ежегодный городской конкурс «Юный знаток природы». Его проводит ДЮЦ им. Александра Невского при поддержке департамента образования администрации Кирова. Из-за эпидемии коронавируса этот экологический марафон, состоящий из трех этапов, впервые проходит в очно-заочном формате.

Первый конкурсный этап состоялся 9-10 сентября на базе дошкольных учреждений Кирова с участием воспитанников старших групп. Команды юных натуралистов (каждая на территории своего детского сада) в игровой форме отвечали на вопросы викторины, демонстрируя знания вятской флоры и фауны, природных памятников и достопримечательностей нашего города.

Победителями конкурса стали команды детских садов №№ 13, 155 и 223.

Второй этап городского конкурса «Юный знаток природы-2020» пройдет с 14 по 18 сентября на базе детских клубов ДЮЦ им. Александра Невского. В нем примут участие школьники 3-4 классов.