С администрации города Кирова взыскали более 41 миллиона рублей

Путепровод в Чистые пруды торжественно открыли в августе 2019 года. Фото: kirovreg.ru

Арбитражный суд Кировской области рассмотрел иск ПАО «Мостотрест» к администрации города Кирова и управлению капитального строительства города. Предметом спора стала задолженность, которая возникла у властей перед подрядчиком за строительство путепровода в мкр. Чистые пуды. Отметим, что компания хотела урегулировать спор в досудебном порядке и направила в адрес ответчика претензию о наличии долга в размере 41 миллиона 928 тысяч рублей. Однако администрация посчитала, что у истца отсутствуют правовые основания для удовлетворения претензии.

В ходе судебного заседания муниципалитет заявил, что стоимость работ завышена, а для расчета цены на материалы должна учитываться средняя их стоимость по Кировской области. Кроме того, ответчик заявил и ходатайство о снижении суммы пени.

Однако суд почитал, что доводы ответчиков противоречат условиям контракта. Во-первых, качество работ подтверждает госэкспертиза. Во-вторых, их стоимость не превышает твердую цену контракта.

В итоге арбитражный суд Кировской области удовлетворил иск ПАО «Мостотрест» к администрации Кирова и обязал мэрию выплатить 41 миллион 827 тысяч рублей долга, а также оплатить пени в размере 341 тысячи рублей и расходы на государственную пошлину.

Отметим, что администрация может оспорить решение во Втором арбитражном апелляционном суде.

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