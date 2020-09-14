Мошенники выманили у кировчанки больше 2 млн рублей

Под диктовку мошенника женщина брала кредиты и переводила деньги ему Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В конце августа 58-летней кирочанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником «следственного управления города Москвы». Он напомнил ей, что год назад она покупала биологически активные добавки. По его словам, они были некачественными, и ей за это положена компенсация в 360 тысяч рублей. Но чтобы их получить, нужно сперва немало потратить - уплатить налоги, оплатить адвокатов, страховку, инкассацию и многое другое. Все затраты, по его словам, будут компенсированы.

Под диктовку мошенника женщина брала кредиты и переводила деньги ему - в общей сложности 2 миллиона 213 тысяч рублей. Мошенник успокаивал ее обещаниями – получалось, что женщина должна получить уже более 3 миллионов. На днях ей позвонили еще раз и сообщили о необходимости заплатить еще 500 тысяч рублей. Однако выполнить этот перевод у нее не получилось. В банке женщине объяснили, что ее счет заблокирован, поскольку в отношении нее, по всей видимости, совершается дистанционное преступление, и посоветовали обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника.

Сотрудники УМВД России по Кировской области призывают жителей региона отказаться от переводов денег незнакомым лицам. Проверяйте всю полученную информацию. Если вам обещают крупную денежную компенсацию, уточните, за что и на каких основаниях она вам положена.