Чепчанин предстанет перед судом за организацию азартных игр

В нежилом помещении был установлен игровой терминал. Фото: kirov.sledcom.ru

Следственный комитет Кировской области завершил расследование уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр в Кирово-Чепецке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в июле 41-летний местный житель арендовал нежилое помещение на улице Маяковского. В нем он поставил игровой терминал, на котором было установлено специальное программное обеспечение. Обвиняемый мог дистанционно через смартфон маскировать «однорукого бандита» под терминал для размена денежных купюр. Однако уже в августе сотрудникам полиции удалось разоблачить и задержать предприимчивого чепчанина.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли деньги. Фото: kirov.sledcom.ru

Сообщается, что мужчина признал свою вину в совершенном преступлении. Сейчас материалы дела с утвержденным обвинительным заключением прокурора отправлены в суд. Отметим, что мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

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