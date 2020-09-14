В Лебяжском районе чиновники и депутаты подавали неверные декларации о доходах

Все муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Лебяжского района нашла нарушения в декларациях о доходах местных чиновников и депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что четыре чиновника администрации Лебяжского района, а также семь депутатов районной и поселковых дум указали неверные сведения в декларации о доходах. Отметим, что согласно ФЗ «О противодействии коррупции» данные лица должны ежегодно отчитываться о своих доходах, расходах и имуществе.

Сообщается, что все муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности, а депутатам вынесено предупреждение. Сейчас все нарушения устранены.

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