В Лебяжском районе чиновники и депутаты подавали неверные декларации о доходах

Все муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура Лебяжского района нашла нарушения в декларациях о доходах местных чиновников и депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что четыре чиновника администрации Лебяжского района, а также семь депутатов районной и поселковых дум указали неверные сведения в декларации о доходах. Отметим, что согласно ФЗ «О противодействии коррупции» данные лица должны ежегодно отчитываться о своих доходах, расходах и имуществе.
Сообщается, что все муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности, а депутатам вынесено предупреждение. Сейчас все нарушения устранены.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635