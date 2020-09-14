В Кирове открылась выставка о сказочных спектаклях Большого театра

Выставка рассказывает о представителях русской декорационной школы от начала ХХ века до наших дней. Фото: kirovreg.ru/

Виктора Васнецова не зря называют художником русского фольклора. Наши представления о героях русских сказок и былин до сих пор во многом восходят к его полотнам.

Поэтому неслучайно в Вятском художественном музее им. Васнецовых открылась выставка «Сказочный Большой». На ней представлены эскизы декораций, макеты, бутафория, костюмы артистов и фотографии к самым известным спектаклям Большого театра, созданным на сказочные сюжеты.

Выставка рассказывает о представителях русской декорационной школы от начала ХХ века до наших дней – Константине Коровине, Александре Головине, Федоре Федоровском, Борисе Григорьеве, Валерии Левентале, Борисе Мессерере и других. Театральную атмосферу дополняют афиши, программки, фотографии артистов и сцен из спектаклей. Посетители увидят миниатюрную копию зрительного зала Большого в сиянии знаменитой люстры, а также подлинные костюмы легендарных артистов Большого театра – Людмилы Семеняки и Николая Цискаридзе, исполнивших партии Маши и Принца в балете «Щелкунчик», Мариса Лиепы в роли принца Лимона в балете «Чипполино», Елены Евсеевой — Купавы в опере «Снегурочка» и многие другие.

Особый раздел выставки посвящен уроженцу Вятки Апполинарию Васнецову, одному из художников-реформаторов русского театра. Он оформил первую сказочную постановку на сцене Большого театра — оперу Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». Достойное место в этом разделе экспозиции занял эскиз также декорации к опере Михаила Глинки «Жизнь за царя»(в советское время переименованной в «Ивана Сусанина»), выполненный Апполинарием Михайловичем к постановке 1904 года.