Коронавирус в Кирове: за минувшие сутки в регионе выявили еще 63 случая заражения COVID-19

С начала наблюдения выявлено 7546 случаев заражения коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 14 сентября. В региональном министерстве сообщают, что за последние сутки в регионе выявили еще 63 случая заражения коронавирусом с симптомами болезни. Выписались из инфекционных госпиталей всего 12 пациентов.

В Оперштабе кировской области сообщили, что на сегодняшний день в инфекционных госпиталях проходят лечение 1493 (+63) зараженных COVID-19, у 1233 (+51) жителей области болезнь осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 33 (+1) пациента. 22 (+3) человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Таким образом, на утро 14 сентября в области с начала наблюдения выявлено:

- 7546 случаев заражения коронавирусом со всеми клиническими проявлениями заболевания;

- 6267 жителей области выздоровели;

- 110 (+2) пациентов скончались от новой инфекции.