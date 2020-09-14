Холодно и дождливо: погода в Кирове на рабочую неделю

На текущей неделе кировчанам придется одеваться потеплее и брать с собой зонты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя в Кирове будет холодной и дождливой. Дневная температура не превысит + 12 градусов, по ночам столбик термометра будет опускаться до +7. Кроме того, будет сыро и в первой половине недели довольно ветрено.

В понедельник, 14 сентября, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура в течение дня меняться почти не будет: от +11 утром до +13 к середине дня. К вечеру столбик термометра опустится до +10. Осадки должны прекратиться. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 м/с.

Во вторник, 15 сентября, погода практически не будет отличаться от предыдущего дня. Температура + 10-11 градусов, дождь. Правда, ветер сменит направление на северо-западный и усилится до 4-6 м/. Давление оба дня будет 742 мм рт. ст. и лишь немного начнет повышаться к вечеру вторника.

В среду ожидается такая же погода. Температурный максимум составит +10 градусов. Атмосферное давление начнет немного повышаться и к вечеру уже составит 748 мм рт. ст.

В первой половине четверга, 17 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду, но без осадков. Небольшой дождь ожидается с обеда. Утро будет самым холодным на неделе - всего + 6 градусов. К середине дня столбик термометра поднимется до +12. Юго-западный ветер сменится на юго-восточный и усилится - до 5 м/с. Атмосферное давление снова опустится до 742 мм рт. ст. Ночью ожидается сильный дождь.

Последний рабочий день текущей недели тоже будет дождливым. Температура утром будет + 11 градусов. И в течение дня воздух прогреется не сильно – станет всего на один градус теплее. А вот к вечеру похолодает ощутимо – столбик термометра опустится до + 7. Давление составит 742 мм рт. ст. и меняться не будет.

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