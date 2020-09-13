Кировские хоккеисты разгромили ХК «Строитель» в третьей игре за Кубок России

После перерыва кировские спортсмены продолжили контролировать ход игры и дважды поразили ворота соперника. Фото: hc-rodina.ru

В воскресенье, 13 сентября, состоялся матч третьего тура Куба России. Кировская «Родина» сыграла против сыктывкарского «Строителя».

В первом тайме подопечным Андрея Рушкина удалось придавить соперника к воротам. Уже на первых минутах полузащитник «Родины» Дмитрий Кураев распечатал ворота Артема Прохорова. Правда, «Строитель» почти сразу сумел отыграться - 1:1. Несмотря на пропущенный мяч, «Родина» продолжила играть в атакующий хоккей, что сказалось уже на 11 минуте. Дмитрий Кураев вновь поразил ворота сыктывкарцев. Уже на кураже наши спортсмены с легкостью забили третий мяч. Автором гола стал Вячеслав Нелюбин. До конца тайма кировчане уверенно контролировали игру и смогли усилиями Дениса Цыцарова на 44 минуте забить четвертый гол.

После перерыва кировские спортсмены продолжили контролировать ход игры и дважды поразили ворота соперника. Авторами голов стали Станислав Исмагилов и Егор Шицко. Досадный мяч залетел в ворота «Родины» под конец встречи на 83 минуте.

Итог встречи: уверенная победа ХК «Родина» со счетом 6:2.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте