В Кирове сотрудника полиции подозревают в нанесении тяжелой травмы задержанному

Инцидент, в котором обвиняют лейтенанта, произошел 30 августа в участке на улице Профсоюзной, 88. Фото: vk.com/kirovmp

В Кирове старший лейтенант полиции Дамир Мансуров подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в группе «Место Происшествия».

Инцидент, в котором обвиняют лейтенанта, произошел 30 августа в участке на улице Профсоюзной, 88. Ночью подозреваемого в мелком хулиганстве доставили в отдел полиции №1.

Задержанного разместили в изоляторе временного содержания. Однако мужчина не стал успокаиваться, он несколько раз ударил ногами в дверь и кричал на сотрудников полиции. Тогда старший лейтенант Дамир Мансуров решил успокоить буйного задержанного и несколько раз ударил его по ногам. Мужчина не успокаивался и продолжал провоцировать полицейского. В итоге лейтенант связал ноги задержанного его же штанами.

Лейтенант связал ноги задержанного его же штанами. Фото: vk.com/kirovmp

Утром мужчина почувствовал острую боль в ноге и его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом голени. Отметим, когда именно была нанесена травма не сообщается.

Сейчас сотрудники СК РФ по Кировской области расследуют данный эпизод. В пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

- В случае установления вины сотрудника будет принято решение об увольнении его из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь офицера полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Кроме того, его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

11 сентября стало известно, что Октябрьский районный суд на время следствия избрал Дамиру Мансурову меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Отметим, что старшему лейтенанту может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.