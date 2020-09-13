Коронавирус в Кирове: за неделю в инфекционных стационарах скончалось десять человек

В инфекционных госпиталях проходят лечение 1430 зараженных COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 13 сентября. Сообщается, что за последние сутки в регионе выявили еще 66 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. Выписался из инфекционных госпиталей 31 пациент. Известно, что у всех заболевших болезнь протекала в тяжелой форме.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях проходят лечение 1430 зараженных COVID-19, у 1182 жителей области из них болезнь осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 32 пациента. 19 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 108 (+2). За неделю в инфекционных стационарах скончалось десять человек.

Таким образом, на 13 сентября в области с начала наблюдения выявлено:

- 7483 случая заражения коронавирусом со всеми клиническими проявлениями заболевания;

- 6255 жителей области выздоровели;

- 108 пациентов скончались от новой инфекции.