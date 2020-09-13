В Кирове 14 сентября пройдет плановое отключение электроэнергии

Электричество отключат на срок от получаса до шести часов. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В понедельник, 14 сентября, в ряде домов Кирова не будет электроэнергии. Отключение будет временным. В АО «Горэлектросеть» сообщили, что пройдут плановые работы на электросетях.

Без света останутся сотни домов по всему Кирову. Электричество отключат на срок от получаса до шести часов.

График отключения электричества в Кирове:

График отключения электроэнергии в Кирове. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.