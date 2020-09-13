На прилавки кировских магазинов могла поступить просроченная рыба

Врач государственной ветеринарной службы оформил документ на 66 килограммов рыбы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники управления Россельхознадзора по Кировской области выявили несколько нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Кирове врач государственной ветеринарной службы в августе 2020 года оформил документ на 66 килограммов рыбы с истекшим сроком годности.

В Юрьянском районе уполномоченное лицо организации розничной торговли выдало сопроводительные документы на 9,2 килограмма мяса птицы и 360 штук яиц с истекшим сроком годности.

Сообщается, что сейчас на должностных лиц, допустивших нарушение, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Им может грозить штраф до пяти тысяч рублей.

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