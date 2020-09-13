«Родина» проиграла второй матч в Кубке России

Соперниками ХК «Родина» стал казанский клуб «АК-Барс-Динамо». Фото: hc-rodina.ru

В субботу, 12 сентября, на ульяновском льду состоялась вторая встреча наших хоккеистов в рамках Кубка России. Соперниками ХК «Родина» стал казанский клуб «АК-Барс-Динамо».

Начало матча подопечные Андрея Рушкина провалили полностью. Уже к 29 минуте встречи на табло горели цифры 0:3 в пользу казанцев. Однако хоккеисты не бросили попытки отыграться и до конца матчапытались переломить ход игры. В конце первого тайма наши спортсмены смогли создать несколько опасных моментов у ворот соперника, один из которых закончился голом Вячеслава Нелюбина.

После перерыва казанцы смогли сдержать натиск вятской дружины, а на 74 минуте полузащитник «АК-Барс-Динамо» Михаил Тюко забивает гол с углового. На 77 минуте встречи подопечные Андрея Рушкина смогли ответить соперникам встречным голом Дмитрия Кураева.

Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу казанцев.

- Мы пропустили необязательные три гола в начале встречи, - поделился главный тренер команды ХК «Родина» Андрей Рушкин - После этого ребятам удалось включиться в игру полностью. Считаю, что мы доминировали во втором тайме и создали достаточное количество моментов, но, к сожалению, не смогли переломить ход встречи.

В воскресенье, 13 сентября, «Родина» проведет третий матч с сыктывкарским «Строителем».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте