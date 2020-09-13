В Кирове демонтировали дорожные знаки «Уступи всем, и можно направо»

Знак позволял водителям поворачивать направо на красный сигнал светофора, если дорога была свободна. Фото: гибдд.рф

В Кирове решено прекратить эксперимент с дорожными знаками «Уступи всем, и можно направо». Об этом сообщили пресс-службе областного ГИБДД.

Указатели установили летом 2019 года на пяти регулируемых перекрестках города. Сам же знак позволял водителям поворачивать направо на красный сигнал светофора, если дорога была свободна. Предполагалось, что Киров сможет перенять успешный опыт Москвы. Тогда в Госавтоинспекции считали, что новые знаки помогут уменьшить количество заторов и сократить расходы топлива, а самое главное снизить аварийность на дорогах города.

Однако проведенный анализ показал, что такие меры малоэффективны. С июня 2019 года по сентябрь 2020 года на данных участках случилось 22 аварии, при этом два ДТП с пострадавшими. В итоге принято решение демонтироваться дорожные знаки «Уступи всем, и можно направо» на пяти регулируемых перекрестках города Кирова.

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