В Кировской области выберут депутатов и глав поселений

В 14 сельских поселениях Малмыжского района и в Унинском городском поселении пройдут референдумы по самообложению граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 13 сентября, в России пройдет единый день голосования. Жители нашего региона должны избрать 82 депутата представительных органов и трех глав муниципальных образований.

Во вновь созданных муниципальных округах: Арбажском, Кикнурском, Свечинском и Фаленском выберут 51 депутата представительных органов. А в Малмыжском и Советском районах - глав поселений.

В 14 сельских поселениях Малмыжского района и в Унинском городском поселении пройдут референдумы по самообложению граждан.

Зампред регионального правительства Роман Береснев подчеркнул, что особое внимание на участках для голосования уделят соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. На участках для голосования имеются средства индивидуальной защиты и обработки рук и поверхностей. Избирательные участки начнут работу в 08.00 и закроются в 20.00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте