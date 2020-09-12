В Кировской области сотрудники ФСБ почтили память Дзержинского

Участники церемонии возложили цветы к памятнику Дзержинскому, установленному на территории музея. Фото: ФСБ по Кировской области

В селе Кай Верхнекамского района Кировской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 143-летию со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского.

В торжественном митинге приняли участие: заместитель начальника Управления ФСБ России по Кировской области полковник Александр Александрович Обухов, председатель Совета ветеранов Виктор Николаевич Колпаков, сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Кировской области, глава Верхнекамского района Андрей Васильевич Олин, руководители предприятий Кировской области.

Перед гостями праздника выступили воспитанники регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Участники церемонии возложили цветы к памятнику Дзержинскому, установленному на территории музея, после чего вручили поздравительные адреса и памятные подарки Дому-музею чекиста.

СПРАВКА «КП»

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877–1926) - один из ярких политических деятелей XX столетия. Он был строителем нового государства, ставшего мировым лидером, и известен, прежде всего, как человек, заложивший основы органов безопасности России.

Феликс Эдмундович Дзержинский - первый председатель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК), созданной постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России.

Огромным был вклад Дзержинского в развитие экономики страны. Его организаторский талант проявился на посту наркома путей сообщения, а затем – председателя Высшего совета народного хозяйства.

В Вятском крае Дзержинский был дважды:

- в 1898-1899 гг. в ссылке - сначала в Нолинске, а затем в селе Кай;

- в январе 1919 года, в составе партийно-следственной комиссии по расследованию причин сдачи Перми и принятия мер по восстановлению партийной и советской работы в районе, что в итоге обеспечило победу над контрреволюцией.

Вятка стала для Дзержинского во многом заметной и памятной страницей в биографии.

Многое из того, чем занимался Дзержинский, не потеряло свой смысл и в наши дни. Стремление служить государству, заботиться об его экономическом процветании, бороться за безопасную и спокойную жизнь своего народа – вот что являлось главным содержанием жизни Феликса Эдмундовича.