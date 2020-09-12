«Театр на Спасской» откроет сезон 25 сентября

Из-за более позднего начала сезона откроют его спектаклем «История одного преступления». Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

«Театр на Спасской» приглашал всех поклонников театрального искусства 15 и 16 сентября на премьеру спектакля «Русское варенье» Людмилы Улицкой. Но планам творческой труппы не суждено было сбыться. За четыре дня до первой встречи со зрителями в репертуаре театра произошли изменения: пандемия внесла коррективы в творческие планы свои коррективы. Открытие сезона в театре юного зрителя переносится на две недели. Оно состоится 25 и 26 сентября.

Весной 2020 года труппа, несмотря на введенные в регионе ограничения, начала репетиции двух премьер: «Русское варенье» (16+) Людмилы Улицкой (режиссер Тимур Насиров) и «История одного преступления» (16+) Ольги Михайловой (режиссер Егор Чернышов).

Сезон театр должен был начать спектаклем «Русское варенье». Но сроки открытия пришлось изменить. Это связано с заботой о здоровье и безопасности зрителей. Из-за более позднего начала сезона откроют его спектаклем «История одного преступления».

Премьеру спектакля «Русское варенье» зрители, купившие билеты на 15 и 16 сентября, смогут без обмена билетов. Подробная информация об изменениях в репертуаре, условиях обмена и возврата билетов опубликована на официальном сайте «Театра на Спасской» и в группах театра в социальных сетях.