Коронавирус в Кирове: за последние сутки снова зарегистрировали больше 60 заразившихся

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях проходят лечение 1333 зараженных COVID-19. Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным оперштаба Кировской области, на утро 12 сентября в регионе выявили еще 62 случая заражения коронавирусом. У вновь заболевших есть все симптомы заболевания. Выздоровели и выписались из инфекционных госпиталей 57 пациентов. Два человека, по данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли от новой инфекции.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях проходят лечение 1333 зараженных COVID-19, у 1147 жителей области из них болезнь осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 32 пациента. 17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Таким образом, в области с начала наблюдения выявлено:

7417 случаев заражения коронавирусом со всеми клиническими проявлениями заболевания;

6224 жителя области выздоровели;

106 пациентов скончались от новой инфекции.

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