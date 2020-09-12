В выходные кировчане смогут сделать бесплатную прививку против гриппа

На Театральной площади 12 и 13 сентября будут работать прививочные бригады. Фото: vk.com/medkirovru
В выходные кировчане смогут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа. Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, с собой горожанам нужно взять паспорт и полис ОМС.
Список мобильных прививочных пунктов:
Театральная площадь - 12 и 13 сентября с 08.00 до 16.00;
Микрорайон Радужный, проспект Строителей около сцены - 12 сентября с 09.00 до 14.00.
Поликлиника № 1 кировской городской больницы № 2 на улице Советской, 89 - 12 сентября с 08.00 до 14.00.
Также жителям напоминают, что прививочные бригады ежедневно работают на площадях Авитек и Лепсе с 09.00 до 20.00 до 16 сентября.
На площади Конева вакцинацию от гриппа организуют с 14 по 18 сентября с 08.30 до 17.00. Кроме того, кировчане могут сделать прививку от гриппа в поликлиниках по месту жительства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635