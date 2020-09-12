Погода в Кирове на 12 и 13 сентября: потеплеет до +16 градусов

В выходные кировчане смогут насладиться теплом перед грядущим похолоданием. Фото: pixabay.com

В субботу, 12 сентября, в Кирове ожидается солнечная погода. Утром воздух, по прогнозам Gismeteo.ru, прогреется до +8 градусов. Днем в городе станет теплее. Температура воздуха составит +15 градусов. Однако может пройти небольшой дождь. Вечером в Кирове будет малооблачно. Столбик термометра окажется на отметке +11 градусов, ночью похолодает до +9.

Утро воскресенья, 13 сентября, порадует кировчан солнцем. Однако температура воздуха составит всего +7 градусов. Днем ожидается малооблачная погода. Воздух прогреется до +16. Вечером в Кирове начнется дождь, который продлится до следующего утра. Ночью температура воздуха составит +11 градусов.

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