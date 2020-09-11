За 10 лет на детский телефон доверия позвонили более 115 тысяч жителей Кировской области

Специалисты тщательно работают по каждому звонку, чтобы уберечь дозвонившегося от опасности. Фото: pixabay.com

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 появился в сентябре 2010 года. Вот уже 10 лет, при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детский телефон доверия работает и в Кировской области.

За время работы детского телефона доверия в нашей области поступило более 115 тысяч звонков. К слову, позвонить на телефон доверия могут не только дети, но и родители в сложные для них периоды жизни. За 10 лет на телефон доверия позвонили более 115 тысяч жителей области.

Всего в службе единого детского телефона доверия Кировской области работает 11 консультантов, имеющих высшее педагогическое, психологическое и медицинское образование и прошедших специальную подготовку. Специалисты тщательно работают по каждому звонку, чтобы уберечь дозвонившегося от опасности. Общение с психологом анонимно: называть свое имя, фамилию, адрес никто не попросит, а содержание разговора останется тайной. Все звонки анонимные и абсолютно бесплатны как с мобильного, так и со стационарного телефона.

Чаще всего звонят подростки 12-18 лет с вопросами об отношениях со сверстниками, проблемах в семье и школе, любви и дружбе или их отсутствии. Родителей чаще всего интересуют вопросы поведения детей и их воспитания. Больше всего звонков поступает в весенний и осенний период. Что касается времени суток, в которые чаще всего звонят, то практически половина всех звонков приходится на дневное время – с 12 до 17 часов.

Отметим, что Служба экстренной психологической помощи за десять лет объединила более 200 служб в 85 регионах страны и более 1200 психологов-консультантов. В мае 2020 года служба приняла уже десятимиллионный звонок. В Кировской области к единому номеру подключены три организации социального обслуживания населения. Кроме того, на сайте телефона доверия размещено много полезной информации, советы подросткам и родителям.