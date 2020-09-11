В Кирове 12 сентября пройдут «сплошные проверки» автолюбителей

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу сотрудники Госавтоинспекции проведут на улицах города «сплошные» проверки кировских водителей. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Известно, что рейды запланированы в Октябрьском районе города. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин

- В целях избежания конфликтных ситуаций, а так же предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

За прошедшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 61 нетрезвый водителя. Кроме того, инспекторам удалось пресечь 584 правонарушений.

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